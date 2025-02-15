السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أشرف زكي يروج لـ "أهل الخطايا"

أشرف زكي، فيتو
أشرف زكي، فيتو

حرص الفنان أشرف زكي، على الترويج لشخصيته ضمن أحداث مسلسل “أهل الخطايا” والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشر أشرف زكي البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق قائلا: “بسم الله توكلنا على الله انتظرونا فى رمضان ٢٠٢٥ مع المخرج المبدع رؤوف عبد العزيز”.

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف كل من المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوى،  دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا الي جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

 

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