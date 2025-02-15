البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق التبادل.

المرحلة الثانية من مفاوضات الأسرى

وذكرت الهيئة أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من الصفقة.

ومن جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن فريق المفاوضات ومسؤولي الأمن يرون ضرورة إكمال المرحلة الأولى من الصفقة، ويطالبون ببدء مفاوضات المرحلة الثانية كي لا ينهار الاتفاق.

وتتواصل الجهود الدولية والإقليمية لدفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تباين في المواقف بين الأطراف المعنية.

موعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 3 فبراير الجاري، بعد مرور 16 يومًا على سريان المرحلة الأولى، وفقًا للاتفاق المبرم بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية. إلا أن هذه المفاوضات تأجلت بسبب تردد الحكومة الإسرائيلية في الدخول في المرحلة الثانية.



وفي السياق ذاته أعلن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد النونو التزام حماس بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى تلقي وعود من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والمنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة.

و تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية متزايدة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية. ورغم الضغوط، هناك معارضة داخل حكومة نتنياهو للمضي قدمًا في المفاوضات.

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