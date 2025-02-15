السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

الشعارات والرموز المتبادلة، حرب صامتة بين حماس والاحتلال خلال تبادل الأسرى

الاسري الفلسطينيين،فيتو
الاسري الفلسطينيين،فيتو

حرب الشعارات والرموز.. مرحلة جديدة من الصراع الصامت بين حماس وإسرائيل عبر الأسري، فأصبحنا كل سبت ننتظر عملية تبادل الأسري لمشاهدة الرسائل المختلفة التي تبعث مع الذين تم إطلاق سراحهم.

وآخر تلك الرسائل ما بدا اليوم من إسرائيل على ملابس الأسرى الفلسطينيين، بعدما قررت إلباسهم   قمصانًا رسم عليها نجمة داوود وكتب عليها باللغة العربية: "لن ننسى، لن نسامح".

وجرى نشر صور الأسرى الفلسطينيين وهم يرتدون القمصان التي تحمل نجمة داوود على نطاق واسع في وسائل الإعلام العبرية وذلك بإيعاز من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية خلال تسليم الدفعة السادسة من عملية التبادل بين الجانبين السبت.

خطة الاحتلال للتأثير على الرأي العام

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، فإن لجوء إسرائيل إلى هذا الإجراء يستهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي الذي أصيب بالإحباط نتيجة عدم تحقيق إسرائيل أهداف حربها على غزة وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس.

وكانت عمليات التبادل التي جرت بين الطرفين منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، أكدت أن حركة حماس  ما زالت تحكم سيطرتها على قطاع غزة، وظهر ذلك جليًا من خلال عمليات استعراض القوة التي تنظمها في كل عملية تبادل أو المناطق التي تختارها لتسليم الرهائن الإسرائيليين.

فقيام الجانب الإسرائيلي بتصوير الأسرى الفلسطينيين وهم يرتدون القمصان التي رسم عليها نجمة داوود يستهدف بالدرجة الأولى رفع معنويات الرأي العام الإسرائيلي المحبط من النتائج السلبية التي أسفرت عنها الحرب على غزة طيلة 15 شهرًا.

ومن الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها أيضا من هذا الإجراء أن تؤكد أنها ما زالت صاحبة القبضة القوية في التعامل مع من تصفهم بالإرهابيين الذين يسعون لتدمير إسرائيل.

فمن خلال تصوير الأسرى الفلسطينيين وهم يرتدون هذه القمصان أرادت إظهار أن إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين يعني أنها لن تتوقف عن ممارسة مطاردتها لكل من يلجأ إلى تهديد أمنها.

وقبل أسبوعين عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية، عدة رموز تحمل رسائل الاحتلال الإسرائيلي أثناء تسليمها الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من ميناء غزة وخانيونس.

وعلى لافتة كبيرة في مقدمة المنصة، ظهرت عبارة “الصهيونية لن تنتصر”، وإلى جوارها رمز الوحدة 8200. والوحدة 8200 متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية وفك الشفرات، وهي تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).

وإلى جوارها، ظهر رمز وحدة النسر (414)، وهي وحدة للهجمات الخاصة المضادة تابعة لفرقة غزة بالقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي. وظهر على منصة “حماس” رمز “لواء قطيف” (اللواء 6643)، ويُسمى أيضًا باللواء الجنوبي في فرقة غزة.

وإلى جانبه، ظهر رمز “فرقة الثعالب النارية”، المعروفة باسم فرقة غزة (الفرقة 143)، وهي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الجنوبية ومسؤولة عن تأمين الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

 واستخدمت حركة حماس أيضًا رمز اللواء الشمالي بفرقة غزة، أو ما يسمى “لواء هغيفن” (7643).

وظهر على المنصة الرمز الخاص بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، وإلى جانبه أيضًا رمز الوحدة 9900، والتي تضم عدة وحدات من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومهمتها جمع المعلومات الاستخباراتية البصرية لاستخدامها من قبل الجيش وقوات الأمن الأخرى.

وعلى اللافتة الكبيرة بعرض المنصة التي رسمت عليها هذه الرموز، ظهرت ثلاث مرات عبارة “الصهيونية لن تنتصر”. وخلال العرض نفسه، ظهرت خريطة مكتوب عليها بالعربية والعبرية اسم “رعيم” في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وإلى جوارها يقف أحد عناصر كتائب القسام حاملًا بندقيته الآلية.

هذا، ولا تتوقف المقاومة الفلسطينية عن إيصال رسائلها الخاصة إلى “إسرائيل”، وذلك من خلال هندسة مشاهد تسليم الأسرى التي تزداد قوة في كل مرة. فقد أظهرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حضورًا وتنظيمًا عسكريًا كبيرًا خلال تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي ظهرت خلالها مركبة عسكرية إسرائيلية غنمتها خلال عملية طوفان الأقصى.

وكان ظهور هذه المركبة محاولة للقول إن “إسرائيل” لم تفشل فقط في الوصول إلى أسراها، وإنما فشلت حتى في الوصول لمركباتها التي خسرتها خلال مواجهة السابع من أكتوبر 2023.

الرسالة الأقوى من قبل حماس

لكن الرسالة الأقوى تمثلت في ظهور قائد لواء الشاطئ هيثم الحواجري الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله خلال الحرب.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن حماس ترسل رسالة في كل مرة تقوم فيها بتسليم عدد من الأسرى، وقالت إن اختيار مواقع التسليم يعكس سيطرتها على هذه المناطق رغم كل الضربات التي تلقتها

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