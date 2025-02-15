السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب بأرض فضاء أعلى طريق مصانع النحاس بالقاهرة

حريق بأرض فضاء، فيتو
حريق بأرض فضاء، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريق بأرض فضاء أعلى طريق مصانع النحاس المتجه لـ المشير طنطاوي، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق أرض فضاء أعلى طريق مصانع النحاس
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء أعلى طريق مصانع النحاس المتجه لـ المشير طنطاوي وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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