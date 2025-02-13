إصابة زوجين في حريق سيارة ملاكي بالتجمع

أصيب زوجان في حريق نشب داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق بـمنطقة التجمع، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق سيارة ملاكى بالتجمع



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران بسيارة ملاكى أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وسيارات الحماية المدنية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق مما أسفر عن إصابة زوجين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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