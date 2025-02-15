السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الاجتماع الأمني يوصي بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق غزة

نتنياهو وكاتس، فيتو
نتنياهو وكاتس، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أن الاجتماع الأمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوصى بالمضي قدما في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاجتماع الأمني أوصى أيضا بالدفع  بعملية الإفراج عن باقي المحتجزين في أسرع وقت ممكن.

أكسيوس: نتنياهو يعقد مشاورات هاتفية

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن  نتنياهو عقد مساء اليوم  مشاورة هاتفية مع الوزيرين كاتس وديرمر وفريق التفاوض ومسؤولي أمن بشأن "المختطفين".

وأوضح الموقع الأمريكي أن المشاورات تعقد تزامنا مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراح جميع "المختطفين" في غزة.

حماس تحذر إسرائيل من انهيار اتفاق الأسرى 

وكان الرئيس ترامب هدد حركة حماس في حال عدم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها اليوم السبت، سيفتح أبواب الجحيم.

وبعد إنتهاء المهلة التي منحها ترامب لحماس،  أكدت الحركة أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي حول غزة تتناقض مع الاتفاق الذي أُبرم بوساطة أمريكية ودولية، وقالت إن "لديها ما تفعله"، وذلك بعد أن دعا دونالد ترامب إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن غزة بحلول ظهر السبت، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت الحركة من أن "لديها ما تفعله" للتعامل مع إسرائيل في حال تراجعها عن التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى.

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حماس إسرائيل اتفاق الأسرى نتنياهو غزة

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