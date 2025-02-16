السكك الحديدية والأنفاق يشددان الرقابة وتطبيق العقوبات في رمضان، المترو يحذر المخالفين من 21 غرامة، 10 آلاف جنيه لخرق القانون الجديد

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، وشركة المترو، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتشديد الرقابة والتأكيد على تطبيق لائحة الغرامات لضبط الحركة وتُعد الغرامة هي سلاح الهيئة القومية للسكك الحديدية، و الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركات المترو الأخرى، لفرض الانضباط داخل الخطوط وعلى أرصفة محطات المترو والسكك الحديدية، بما يتناسب وحركة التشغيل.

وتختلف غرامات المترو حسب نوع الفعل والغرامة كما يلى:

غرامات مخالفات تعليمات استخدام مترو الأنفاق

وتضمنت لائحة الغرامات التي أقرتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غرامة الانتظار داخل المحطات وقدرها خمسون جنيها فقط وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط، وأن هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات.

استخدام تذاكر مترو الأنفاق

وأضافت شركة مترو الإنفاق أن التذكرة التى لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.

وأوضحت الشركة أن هناك العديد من الغرامات التى تطبق على الراكب أثناء عدم الالتزام بتعليمات الشركة، وأنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات وقيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمي خطوط المترو الاطلاع عليها.

ووحدت الشركة قيمة الغرامة لجميع المخالفات لتكون ٢٠٠ جنيه لـ ٩ حالات وهي:

- التدخين داخل المحطات والقطارات.

- إلقاء المخلفات بالمحطات والقطارات.

- ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة.

- إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

- استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير مخصص لها.

- ومزاولة البيع في المحطة والقطارات بدون تصريح.

- الجلوس في المحطات والقطارات بدون مبرر.

- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

- عبور شريط سكة المترو.

قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيها.

ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيها.

القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.

التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.

استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيها.

استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيها.

استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.

استقلال قطارات vib وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة 40 جنيها.

استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيها.

لائحة العقوبات والمخالفات والجزاءات لركاب القطارات

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بـ الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تفاصيل الإجراءات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من القانون الخاص بالسكك الحديدية.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات اعتماد لائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب.



وقال المصدر إن السكك الحديدية حتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقا لقرار سيادى يحدد هذه الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل وبالتالى فقد أجزاء كبيرة من قيمته خاصة أن بعض الغرامات لا تتخطى جنيها واحدا وبالتالى لابد من تعديل الغرامات والجزاءات.

ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبته حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة في هذه المتعلقات بناء على الوزن التقديري لها، باعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديدية.

وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية، غرامة استقلال القطار بدون تذكرة وغرامة التدخين وغرامة الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب حيث لا يمكن استقلال القطارات بتذكرة في درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا، وغرامة الجلوس في مقعد محجوز للغير ويضاف إلى هذه الغرامات غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات.

وحددت السكك الحديدية العديد من النقاط المهمة بالقانون الجديد للسكك الحديدية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا حول نظام محكم للغرامات ككل يشمل وضع مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من يخالف قانون السكك الحديدية، وبالتالى أصبح القانون بوابة يمكن من خلالها مضاعفة الغرامات الموقعة على الراكب عشرات الأضعاف

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