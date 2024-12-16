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أخبار مصر

الجامعة المصرية الصينية تنظم زيارة لمترو الخط الرابع لمتابعة سير الإنشاءات

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو
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استقلبت الهيئة القومية للانفاق وفد من طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا - الجامعة المصرية الصينية والذين قامو بزيارة  لموقع محطة المريوطية “محطة ٧” بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

واستعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذي تتولى أعمال تنفيذه شركات مصرية لأول مرة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

 

 

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 


 

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