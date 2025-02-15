السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

حبس 6 متهمين لحيازتهم 62 كيلو مواد مخدرة بالإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 62 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم فى منطقتي العامرية وبرج العرب بالإسكندرية.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسكندرية عن ضبط (5 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم (57,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته(2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الاسكندرية النيابة العامة برج العرب أمن الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية قسم شرطة أول العامرية

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