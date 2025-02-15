السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

العثور على جثة جديدة لسفاح المعمورة في الإسكندرية

شقة سفاح المعمورة
شقة سفاح المعمورة بالإسكندرية، فيتو

 تمكنت  الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من العثور على جثمان رجل مدفون أسفل عقار بمنطقة الـ45 شرق محافظة الإسكندرية، يشتبه في قيام المتهم نصر الدين.أ، والمعروف إعلاميا بـ “سفاح المعمورة”،  بقتله ودفنه في هذا المكان.


وواصلت قوات الأمن الحفر، في عقار بالطابق الأرضي، بمنطقة الـ45 شرق محافظة الإسكندرية، أكثر من  5 ساعات متواصلة، وتم استخراج جثمان رجل، مقطع على جزئين في كيسين بلاستيكيين منفصلين، وقام بوضع طبقة خرسانية فوق الجثمان.

 

وأثناء الحفر عثروا على فيزا كارد خاصة بالضحية، كانت أسفل الردم، أعلى الطبقى الخرسانية الموضوع أعلى الجثمان، وجرى التعرف على الجثة من خلالها، وذلك عقب انتشار قصة المحامي السفاح وتعرف الجيران على اسمه وتمييزه وقاموا بالابلاغ.

وكان قد  تم حبس نصر الدين.ا 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن شهدت منطقة المعمورة البلد في محافظة الإسكندرية   العثور على جثتين مدفونتين تحت الأرض داخل شقة في الطابق الأرضي، كان يستأجرها المتهم، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، إلى أن كشفت التحقيقات أن المتهم في تلك الجريمة محامٍ يعمل بالمنطقة.، وألقى القبض على   7 أشخاص آخرين.

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