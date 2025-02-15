السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

نوتنجهام يسقط أمام فولهام 1-2 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست،فيتو
نوتنجهام فورست،فيتو

سقط فريق نوتنجهام فورست في فخ الخسارة أمام فولهام بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي فولهام كل من هدف إيميل سميث روي وكالفين باسي في الدقائق 14 و61، فيما سجل هدف نوتنجهام فورست كريس وود في الدقيقة 36.

 مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي

وفي نفس الجولة حقق فريق آرسنال فوزا صعبا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كينغ باور ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي

جاءت ثنائية أرسنال عن طريق ميكيل ميرينو في الدقائق 80 و86.

تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي 

تشكيل ليستر سيتي أمام الآرسنال

ترتيب ارسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي  المركز 18 برصيد 17 نقطة.

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الدوري الانجليزي نوتنجهام فورست ف فولهام نوتنجهام فورست أمام فولهام كريس وود

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