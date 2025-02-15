وزير التموين: معارض أهلا رمضان تهدف إلى استقرار الأسعار ومنع استغلال المواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية افتتاح معارض أهلًا رمضان ومعارض السلع الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان الخاص بوزارة الزراعة، في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة ، بمشاركة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع محافظة القاهرة.

وأشار إلى مشاركة وزارة التموين في تنظيم معارض السلع الأساسية على مستوى جميع المحافظات، بهدف تعزيز المعروض من السلع وزيادة ضخ المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأضاف أن هذه المعارض إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمدها الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والأرز، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح أن هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مما يسهم في استقرار الأسعار ويحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال الموسم الرمضاني، مضيفا أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع وضمان جودتها بأسعار مناسبة.

ودعا وزير التموين جميع المواطنين للاستفادة من هذه المعارض التي تم توزيعها جغرافيًا لتغطية جميع المناطق، مع التأكيد على استمرار ضخ السلع بشكل يومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم

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