السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

وزارة العمل
وزارة العمل

 أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم السبت، عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات  العربية المتحدة، في 4 تخصصات  مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة  لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

 

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن فرص العمل المطلوبة تشمل:(100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح، و100 لحام، و10 سباك )، وسيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا  وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 15-2-2025، ولمدة 3 أيام.

 

كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين، ومكافآت للساعات إضافية طبقا للإنتاجية.

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