رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم السبت، عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 تخصصات مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن فرص العمل المطلوبة تشمل:(100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح، و100 لحام، و10 سباك )، وسيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 15-2-2025، ولمدة 3 أيام.

كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين، ومكافآت للساعات إضافية طبقا للإنتاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.