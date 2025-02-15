انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعليم من أجل الغد بقنا

تفقد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أولى فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب ( التعليم من أجل الغد) المنعقد بقاعات مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين لمعلمي إدارة قنا التعليمية.

تعزيز عملية التعلم بالمدارس



وأعدت مدرسة الشهيد ٣٠ قاعة دراسية لاستقبال ٩٠٠ معلم ومعلمة من معلمي الصفوف الأولى لاكتساب خبرات جديدة تسهم في تعزيز عملية التعلم بالمدارس، جاء ذلك في حضور أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والدكتور خالد عبد القادر وكيل إدارة قنا التعليمية وحنان مبارك رئيس قسم التدريب بالإدارة وأحمد العجوز مدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

قاعات التدريب المعدة بقنا

أثنى مدير تعليم قنا على إيجابية وتفاعل المعلمين مع حزم التدريب في قاعات التدريب المعدة بكل الإدارات التعليمية، وأشاد بكفاءة المحاضرين والتجهيزات التي أشرفت عليها إدارتي التدريب والتعليم الابتدائي بالمديرية والإدارات التعليمية تحت إشراف مباشر لمدير عام الإدارة، منوها أن التدريب ينفذ على مدار ثلاثة أيام السبت، والجمعة والسبت القادمين لئلا تتأثر المدارس بغياب هذه النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية المستدامة التي تنعكس على أداء المعلمين في عملهم وتثري من تجاوب التلاميذ مع الأنشطة المستحدثة.

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