السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الروسية تشيد بدور مصر في ضمان نجاح صفقة تبادل الأسرى

الخارجية الروسية،فيتو
الخارجية الروسية،فيتو

أعربت الخارجية  الروسية عن شكرها لكل من الجانب الفلسطيني وكذلك الجانب القطري والمصري على مساعدتهم في ضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة لإطلاق سراح الأسري وضمان وقف اطلاق النار في غزة.

إطلاق سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف

 وأوضحت أنه في ال15 فبراير الجاري وفي المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل في يناير 2025، تم إطلاق سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان محتجزا في غزة مع رهائن آخرين.

 وأصبح ذلك ممكنا نتيجة للإجراءات المستمرة والمستهدفة التي قامت بها الدبلوماسية الروسية، بما في ذلك الاتصالات المكثفة مع القيادة السياسية لحركة حماس.

  ونود أن نشير إلى أن مهمة إنقاذ مواطنينا من الأسر كانت ولا تزال تشكل أولويتنا.  كما تم إطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس بفضل جهود الدبلوماسيين الروس في نوفمبر 2023 خلال ما يسمى بالهدنة الإنسانية، وهم رون كريفوي وإيلينا تروفانوفا وإيرينا تاتي.  يُذكر أنه تم الإفراج عنهم بصورة استثنائية دون أي شروط أو مطالبات بخطوات مماثلة من الجانب الإسرائيلي.

جهود رامية للعودة السريعة للمواطن الروسي الآخر المتبقي

ونعتزم على مواصلة الجهود الناشطة الرامية الى العودة السريعة للمواطن الآخر المتبقي في غزة وهو من مواليد دونباس، ماكسيم خاركين، فضلا عن ضمان الحفاظ على الموقف اليقظ لقيادة حماس من الطلبات الإنسانية الأخرى من الجانب الروسي.

 

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