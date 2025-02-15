فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية جثة شاب ملقاة أعلى دائري أوسيم

تفحص الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغات التغيب المحرر فى الآونة الخيرة لكشف هوية جثة شاب عثر عليها ملقاة أعلى دائري أوسيم.

العثور على جثة أعلى دائري أوسيم

كان الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم يفيد بالعثور علي جثة ملقاة أعلى الطريق الدائري بأوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره ملقى علي جانبي الطريق الدائرى بأوسيم به آثار كسر في الجمجمة والذراعين وعدة إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد.



ولم يعثر بحوزة المجني عليه علي أية أوراق شخصية أو متعلقات تدل علي هويته ولم يتعرف عليه أحد، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعي لتشريحها لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت سرعة تحريات المباحث للكشف عن هوية القتيل.

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