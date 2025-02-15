السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية جثة شاب ملقاة أعلى دائري أوسيم

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تفحص الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغات التغيب المحرر فى الآونة الخيرة لكشف هوية جثة شاب عثر عليها ملقاة أعلى دائري أوسيم.

 

العثور على جثة أعلى دائري أوسيم 
كان الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم يفيد بالعثور علي جثة ملقاة أعلى الطريق الدائري بأوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره ملقى علي جانبي الطريق الدائرى بأوسيم به آثار كسر في الجمجمة والذراعين وعدة إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد.


ولم يعثر بحوزة المجني عليه علي أية أوراق شخصية أو متعلقات تدل علي هويته ولم يتعرف عليه أحد، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعي لتشريحها لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت سرعة تحريات المباحث للكشف عن هوية القتيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة أعلي دائري أوسيم دائري أوسيم جثة أعلي دائري أوسيم أوسيم مركز شرطة أوسيم

مواد متعلقة

قطع بإحدى الرئتين ونزيف، تفاصيل مناظرة جثة عاطل قتل علي يد صديقه في عين شمس

العثور على جثة موظف مصابة بجروح خطيرة في محطة مياه الشرب بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم

لم تشهده منذ 64 عاما، خبير يكشف مصير سد النهضة بعد تعرض إثيوبيا لزلزال قوي

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البسلة والبصل والليمون يواصل قفزاته

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

منوعات

المزيد

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

المزيد

خدمات

المزيد

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية