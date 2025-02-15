إنشاء ملعب يتيح ممارسة رياضة البوتشا لذوي الهمم بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تنفيذ مجموعة من المنشآت الرياضية الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير بنيتها التحتية الرياضية، ودعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة صحية وآمنة لطلاب الجامعة وشباب المحافظة.

إنشاء ملعب متعدد الاستخدامات يتيح ممارسة رياضة البوتشا لذوي الهمم بجامعة سوهاج

وأكد النعماني أن هذه الإضافة تأتي استكمالًا لمنظومة المنشآت الرياضية بالجامعة، والتي تضم الصالة الرياضية العالمية والتي يتم انشائها علي مساحه ٢٦ ألف متر وبتكلفة تجاوزت المليار جنيه، والمدينة الرياضية، وحمام السباحة التعليمي بالمقر القديم، مما يسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية، واكتشاف المواهب الرياضية من الطلاب والطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

وفي هذا السياق قال الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة أن الدكتور حسان النعماني قام بجولة تفقدية للأرض المخصصة لانشاء تلك المشروعات، والتي تشمل إنشاء ملعب متعدد الاستخدامات مجهز بأرضية أكريليك، يتيح ممارسة رياضات كرة السلة، واليد، والتنس الأرضي، والكرة الطائرة، إلى جانب رياضة البوتشا لذوي الهمم. كما سيتم إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بالنجيل الصناعي، في موقع استراتيجي يعزز انفتاح الجامعة على المجتمع ويوفر خدمات رياضية متطورة للطلاب والعاملين.

تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروع

جدير بالذكر أنه قرر النعماني تشكيل لجنة فنية متخصصة، لمتابعة تنفيذ المشروع، تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير حيث تضم اللجنة الدكتور مؤمن عبدالعزيز القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة، الدكتور بسام صلاح أستاذ الإدارة الرياضية المساعد، الدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية الشباب المركزية، المهن.

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