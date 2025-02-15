محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتنفيذًا لذلك، شن حي العامرية أول حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ ٨ قرارات إزالة علي الأراضي أملاك الدولة واسترداد إجمالي مساحات نحو ٧٨٦٧١ م٢ وتنوعت المخالفات مابين مباني دور أرضي وأدوار علوية وأسقف خرسانية وصاج وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

ويذكر أن الموجه الـ25 ستُنفذ على 3 مراحل، الأولى بدأت عملها من 8 فبراير وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 5 وحتى 25 أبريل المقبل.

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