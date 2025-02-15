التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والتعاون في الدوري السعودي وموقف محمد شريف

الدوري السعودي، أعلن المديران الفنيان لفريقي الخليج المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد شريف، والتعاون، التشكيل الرسمي للمباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب محمد بن فهد ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد محمد شريف على دكة البدلاء في المباراة.

تشكيل الخليج أمام التعاون

تشكيل التعاون أمام الخليج

موعد مباراة الخليج ضد التعاون

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام أحداث المباراة، وذلك اليوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل الخليج المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: علي الشافعي، مارسيل تيسيراند، سعيد آل حمسل، بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: مراد الهوساوي، كوستاس فورتونيز، توماس مورج.

وفي الهجوم: منصور حمزي، محمد شريف، فابيو مارتينيز.

ويحتل نادي الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة.

بينما يحتل نادي التعاون المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويدخل الخليج لقاء التعاون باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق خلال مباراة الشباب بنتيجة 5 - 1.

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