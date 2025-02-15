السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اعتداء أنصار "حزب الله"، واشنطن تطالب بمحاسبة مهاجمي "يونيفل"

فرق إطفاء تخمد حريقا
فرق إطفاء تخمد حريقا بسيارة اليونيفيل، فيتو

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية بمحاسبة مرتكبي الهجوم العنيف الذي استهدف موكبًا تابعًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، معربة عن إدانتها الشديدة للاعتداء.

ووصفت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الهجوم بأنه "غير مقبول"، مشيرة إلى أن "التقارير تفيد بتورط مجموعة من أنصار حزب الله في تنفيذه".

وذكرت أن الهجوم "أدى إلى وقوع إصابات متعددة في صفوف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، في الوقت الذي قالت القوة إن واحدًا من قادتها فقط أصيب في الهجوم. 

وأشادت واشنطن بـ "الاستجابة السريعة من القوات المسلحة اللبنانية التي تدخلت لمنع تفاقم الوضع"، داعية الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في الاعتداء".

وطالبت "يونيفيل"، الجمعة، السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح في إحراق إحدى مركباتها الجمعة على طريق مؤدٍ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار "حزب الله"، في هجوم دانته "بشدة" الحكومة اللبنانية.

وجاء إحراق المركبة في حين كان عشرات من مناصري ميليشيا "حزب الله" يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي لليلة الثانية على التوالي.

واندلعت الاحتجاجات رفضا لإبلاغ السلطات خطوط "ماهان" الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية ومسؤول في المطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحده الامريكيه الحكومة اللبنانية
ads

الأكثر قراءة

لم تشهده منذ 64 عاما، خبير يكشف مصير سد النهضة بعد تعرض إثيوبيا لزلزال قوي

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البسلة والبصل والليمون يواصل قفزاته

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها وارتفاع اليوسفي

بعد اعتداء أنصار "حزب الله"، واشنطن تطالب بمحاسبة مهاجمي "يونيفل"

لازم الجمهور يعرف، ميدو يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع ميشالاك بعد شكوى فيفا

منوعات

المزيد

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية