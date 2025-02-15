بايرن ميونخ وتشيلسي يستهدفان نجم أتليتكو مدريد

أكدت تقارير صحفية مساء السبت، أن بايرن ميونخ وتشيلسي، يستهدفان أحد نجوم أتلتيكو مدريد، بابلو باريوس، الذي أصبح لاعبًا لا غنى عنه في خط الوسط.



اللاعب الإسباني الشاب تفوق على كوكي، قائد الفريق، وأصبح الخيار الأساسي في وسط الملعب، كما أن سيميوني بات يفضله على كونور جالاجر.

وذكرت صحيفة "بيلد": "يسعى بايرن ميونخ وتشيلسي لضم بابلو باريوس، ويستعد الثنائي لدفع 70 مليون يورو للتوقيع معه".

لكن أتلتيكو مدريد في موقف قوي، حيث يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو في عقده، وهو الشرط الوحيد الذي يمكن أن يسمح برحيله.

كما أوضحت الصحيفة ذاتها، أن النادي ليس لديه أي نية للتفاوض بشأن بيع باريوس صاحب الـ21 عامًا، ويخطط لتقديم عقد جديد له بنهاية الموسم.

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