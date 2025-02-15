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رياضة

الشوط الأول، آرسنال يتعادل سلبيا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

 تعادل فريق آرسنال أمام ليستر سيتي، سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025

تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي 

تشكيل ليستر سيتي أمام الآرسنال

 ويطمح فريق أرسنال إلى تحقيق الانتصار اليوم أمام ليستر سيتي والظفر بالـ3 نقاط، لمواصلة الضغط بالمتصدر ليفربول، حيث يحتل الجانرز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة في 24 مواجهة.

ويأمل الجانرز إلى الوصول للفوز الثالث على التوالي بالبريميرليج، واستغلال تعثر ليفربول في مباراته الماضية أمام إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

وينتشي فريق آرسنال بفوزه الأخير في الجولة الماضية على حساب مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

 

في حين، يتسلح ليستر سيتي للفوز اليوم بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، تقوده للخروج من مراكز الهبوط ودوامة الخطر، تعزز من آماله بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

 

ويقبع ليستر سيتي في المركز 18 برصيد 17 نقطة، بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات، ولقي الهزيمة في 15 مواجهة كاملة.

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