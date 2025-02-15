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رياضة

طاقم حكام مصري لإدارة السوبر التونسي غدًا

محمود ناجي،فيتو
محمود ناجي،فيتو

 يدير طاقم التحكيم المصرى المكون من محمود ناجى حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، أحمد توفيق طلب مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفار مباراة السوبر التونسي بين الترجي والملعب التونسى غدا الأحد فى تمام الرابعة عصرا.

ويعاون الطاقم المصرى كل من التونسى هيثم القصعى حكمًا رابعًا والتونسى فيصل البنانى مساعد فار، وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم قد طلب من نظيره المصري تعيين الحكام الأربعة لإدارة اللقاء المرتقب.

ويواجه الترجي الرياضي التونسي غريمه التقليدي الملعب التونسي في مباراة حاسمة بنهائي كأس السوبر التونسي لموسم 2023 / 2024 على ملعب حمادي العقربي برادس غدا الأحد.

 

ويقدم الفريقان أداء رائعا في الدوري هذا العام حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بعد بداية متعثرة في أول الموسم.

وتراجع الملعب التونسي من الصدارة إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد فشله في تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية.

ويبحث الترجي الأكثر تتويجها بكأس السوبر، إلى الفوز بلقبه السابع في المسابقة بينما يتطلع الملعب التونسي الى الفوز بالكأس الثانية له بعد تتويجه الأول عام 1966.

وسيدخل الملعب التونسي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري، المباراة في غياب نجمه الهداف لاعب منتخب النيجر يوسف أومارو الذي غادر في موسم الانتقالات الشتوية إلى نادي الكرمة العراقي، إلى جانب عدد آخر من المغادرين مثل زياد بريمة ومحمد أمين زغادة.

وفي المقابل يستعد الترجي لخوض المباراة بصفوف مكتملة وبعدة خيارات ممكنة للمدرب الروماني لورينتيو رجيكامب.
 

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