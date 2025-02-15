القصة الكاملة لحبس محمد سامي شهرين.. مدير مركز صيانة يتهم المخرج بالاعتداء عليه بالضرب.. والمحكمة تغرمه 5 آلاف جنيه بتهمة السب

محطة جديدة شهدتها قضية محاكمة المخرج محمد سامي، بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة، بعدما قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حبس المخرج شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف.

كما قررت المحكمة تغريم مدير مركز الصيانة 5 آلاف جنيه عن تهمة السب، و50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج محمد سامي.

تفاصيل إحالة مدير مركز صيانة سيارات في سب المخرج محمد سامي

وفق قرار الإحالة، فإن المتهم الثاني- سب المجني عليه محمد سامي عبدالعزيز أمين، في 25 يوليو الماضي، بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أتلف بإهماله السيارة المملوكة للمجني عليه محمد سامي الرقيمة (ب ب 6586) على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المخرج محمد سامي خلال التحقيقات

وكشف المخرج محمد سامي خلال التحقيقات أنه ذهب إلى مركز الصيانة، لعمل طبقة حماية لسيارته، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين أصحاب المكان وشد وجذب، وحرر محضر في صاحب المركز.

وتابع المخرج: أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينه وبين مدير مركز الصيانة.

وأضاف المخرج أمام النيابة، أن تكاليف الأعمال التي كان مركز الصيانة ينفذها في سيارته 130 ألف جنيه، ولم يقم بدفعها بسبب ما أحدثوه في السيارة من تلفيات تقدر بالملايين.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وقال مدير مركز الصيانة للنيابة إن سبب تعدي المخرج عليه والذي حضر رفقته مدير أعماله، ظنه أن العاملين في المركز أحدثوا تلفيات في السيارة «جيب»، إذ طلب منهم منذ أيام تركيب «فاميه» على زجاجها وحين استلمها تشاجر مع العمال ما جعله يتدخل ليوضح له أن السيارة على حالتها، إلا أن «سامي» تعدى عليه بالضرب في وجهه وتحت الحزام.

المخرج محمد سامي يحرر محضرا ضد مركز صيانة سيارات

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

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