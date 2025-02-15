محمد جبران: 10 وحدات لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات على المهن التي يحتاجها سوق العمل

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم السبت في المؤتمر السنوي الذي عقدته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي.

حيث رحب في بداية كلمته بالحضور وعلى رأسهم: د. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير،ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. محمد هاني محافظ بني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة العامة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ود. محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسادة مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والسادة مسؤولي الجمعيات الأهلية والمجتمعية.

كما ألقت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة وأعرب الوزير جبران في كلمته عن تقديره للقائمين على مؤسسة صناع الخير للتنمية، وجهودهم لصناعة الخير،وتقديمه هدية كريمة إلى أبناء هذا الوطن الشرفاء،وأكد على الأهداف المشتركة خاصة في مجالات تحسين حياة المواطن المصري، وصناعة بيئة العمل اللائقة، ورفع كفاءة سوق العمل.

وأوضح أن مشاركة وزارة العمل اليوم للتأكيد على الدعم المستمر الذي يُسهم في تعزيز قدرات المجتمع المدني،ودعم المبادرات التي تُعزز من فرص العمل، ورفع الوعي المجتمعي بقيمة العمل.

وأشار الوزير في كلمته إلى أنه منذ أيام كان العمل المشترك الجديد مع مؤسسة صناع الخير للتنمية،حيث بروتوكول التعاون بين وزارة العمل،مع "المؤسسة" ووزارة التضامن،في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بمراكز التدريب المهني بوزارة العمل،والتطوير المُستمر لعمل تلك المنظومة التابعة للوزارة،حيث يستهدف التعاون الجديد،تدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وإتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة تابعة لوزارة العمل، للتدريب على مهن يحتاجها السوق،وأنه سيتم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف المواطنين في قرى " حياة كريمة" لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، والدخول في سوق العمل، والترويج لخدمات الحكومة في مجال دعم الأُسر.

ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق الأكثر احتياجًا..وكذلك تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي، وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية..

وأوضح الوزير أن هذا التعاون على أرض الواقع يُؤكد بشكل عملي إستمرار التعاون بين الحكومة والمؤسسة لخدمة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له،وفي كل المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على الحرص على تفعيل التواصل والتعاون مع تلك المؤسسة العريقة،وتنسيق الجهود وبناء شراكات مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل،والمستدام والارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في كل أنحاء مصر،بأيدي شباب واعد يملك خبرات متنوعة تحقيقًا لإيماننا معًا بأهمية الشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.