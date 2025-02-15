الشربيني يتفقد محطة صرف صحي ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، مشروعات رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي رقم 4، الخاصة بالمنطقة الصناعية ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واطلع المهندس شريف الشربيني، على سير العمل بمحطة رفع صرف صحي رقم 4 تصرف تصميمي ٢٥ ألف م3 / يوم، ومتوسط تصرف تشغيلي ١٨ ألف م3 / يوم، وتابع موقف أعمال الطرق المحيطة بالمحطة، بجانب متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للحفاظ على مكونات المحطة.

كما تفقد الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي، حيث يقع المشروع على مساحة إجمالية ٧٢ فدانا.

واستمع الشربيني، إلى شرح عن التصور البديل للمنطقة الواقع بها مقلب السلام العمومي، موجها بوضع رؤية متكاملة بخطة زمنية محددة لتوريد مولدات الكهرباء وتركيبها لإنتاج الطاقة من غاز الميثان المنتج من المشروع، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الغاز لإنتاج الطاقة.

شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين.

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، في جولته مشروع 66 عمارة، وبه 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة"، كما تابع أعمال الطرق وأماكن الانتظار وتنسيق الموقع بالمشروع، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

وتفقد الوحدات الجاري تنفيذها بالحي 14، نموذج 75 م٢ للوحدة، حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وكذا تجول رئيس الجهاز بعمارات المشروع بالحي الـ15 والذي يضم 705 عمارات بإجمالي (16920) وحدة، لمراجعة الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع، والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، كما اطَّلع على تقدم تنفيذ الوحدات السكنية في الحي، وحرص على متابعة تنفيذ المرافق العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجهاز، أعمال المرافق والطرق بالطريق الرابط بين الأحياء 14 و15 و16، حيث اطَّلع على سير العمل بالطرق والشبكات الأساسية للمرافق.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الطرق الجاري تنفيذها بموقع عمارات "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث يجري الانتهاء من بعض الطرق بالمرحلة الخامسة بالمشروع، واستكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق.



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