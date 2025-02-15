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وزير الإسكان يجري جولة تفقدية بعدد من المدن الجديدة ومشروعات المرافق

شريف الشربيني
شريف الشربيني

يجري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة تفقدية بعدد من المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين. 

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، في جولته مشروع 66 عمارة، وبه 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة"، كما تابع أعمال الطرق وأماكن الانتظار وتنسيق الموقع بالمشروع، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

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