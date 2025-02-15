السبت 15 فبراير 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إعادة إعمار غزة خطوة جديدة نحو التمسك بالحق الفلسطيني

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن إعادة إعمار قطاع غزة تُعد خطوة جديدة على طريق التمسك بالحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل الرد العملي على تصريحات التهجير التي يطلقها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأضاف جلال أن إعادة إعمار غزة تمثل الحل الأساسي والوحيد لـ تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التنمية وإعادة البناء هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.

جاء ذلك عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات إنسانية جسيمة وحرب إبادة، بالإضافة إلى مؤامرة أمريكية إسرائيلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وأكد أن هذه الأوضاع تستوجب تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية والإقليمية لإعادة إعمار القطاع، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للحياة الكريمة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح جلال أن إعمار غزة لا يُعد مجرد ضرورة إنسانية فحسب، بل هو خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، وأكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في ظل الدمار والفقر، داعيًا الدول العربية إلى تبني رؤية شاملة تتضمن إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الفلسطيني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأشار إلى أن الحلول السياسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، تطرق جلال إلى الموقف المصري من قضية التهجير، مؤكدًا أن الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين يدخل في صلب الثوابت التاريخية المصرية منذ ثورة 1919 مرورًا بثورة يوليو 1952 ووصولًا إلى ثورة يونيو 2013 وما بعدها، وأكد أن النضال المصري على امتداد هذه المسيرة تركز على العديد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية وثوابتها وحق الشعب الفلسطيني في وطنه وحقه في قيام دولته، بالإضافة إلى الدفاع عن مقدساته وثرواته ومنع تهجيره.

كما أشار جلال إلى أن مصر تعمل على منع مشروع "إسرائيل الكبرى" من النهر إلى النهر، الذي يأتي على حساب الإضرار بثوابت الأمن القومي العربي والمصري، وأكد أن الدولة المصرية، منذ عهد جمال عبد الناصر وحتى اليوم، تواصل نضالها من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.

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