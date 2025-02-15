خبيرة بأسواق المال تكشف سر مكاسب البورصة المصرية بتداولات الأسبوع

البورصة المصرية، اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة تداولات الأسبوع الثانى من شهر فبراير بالمنطقة الخضراء، بعد أن شهدت تذبذبا كبيرا خلال تداولات الأسبوع، حيث استهلت تداولات الأسبوع بشمعة سلبية شهدت بعدها تحقيق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند الـ 32200 نقطة وإلى مثلت المقاومة خلال الأسبوع لنشهد بعدها عدة جلسات تراجع مكون قاع عند مستوى الـ 29000 نقطة.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: استطاعت القوة الشرائية الظهور بهذه المنطقة ليتوقف الضغط البيعى قليلا منهيا الأسبوع قرب مستوى المقاومة الثانوى عند الـ 29997 نقطة، منهيا تداولات الأسبوع على تراجع بسيط عن الأسبوع الماضى.



مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأضافت سليم قائلة: تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى حقق مقاومة الأسبوع عند مستوى الـ 8700 نقطة بأولى جلسات الأسبوع ليشهد بعدها تراجعات عنيفة متأثرا بحركة المضاربات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة منهيا تداولات الأسبوع عند 8400 نقطة، بعد أن سجل مستوى دعم هام عند الـ8200 نقطة خلال الأسبوع ليرتدد منها منهيا تداولاته عند نفس مستوى نهاية الأسبوع الماضى.

كما شهدت معظم القطاعات حراكا نشطا يرجع إلى ظهور السيولة به وقد تصدر قطاع العقارات النسبة الأكثر، حيث استطاع الاستحواذ على أعلى تداولات خلال الأسبوع، يليه قطاع الموارد الأساسية ثم يأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

ماجى سليم - فيتو

سليم: حركة عرضية بتداولات الأسبوع المقبل

ومن المتوقع أن تستمر الحركة العرضية خلال تداولات الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يعاود المؤشر الرئيسى التجربة على مستوى الـ 3050 ثم 3200 نقطة، على أن يكون الدعم عند الـ 29500 نقطة، مع مراقبة القاع الذى تم تكوينه عند الـ 29000 نقطة، كما أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الأوزان من المتوقع أن يعاود التجربة على الـ 8700 نقطة، ثم 8800 نقطة على أن يكون الدعم عند الـ 8400 ثم 8300 نقطة وهو القاع الذى تم تكوينه خلال تداولات الأسبوع.

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