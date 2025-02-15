السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

نائب رئيس الوزراء ووفد الجامعة العربية يطلقون قافلة مساعدات لأهالي غزة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية قافلة مساعدات مقدمة من مكتب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والحضور قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما تم تفقد المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

ويأتي ذلك فى إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجيستية لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التى تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

وستتضمن الزيارة تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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الامانة العامة لجامعة الدول العربية التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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