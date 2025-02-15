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سياسة

أحمد فتحي يتنازل عن الترشح على منصب نقيب الصحفيين في أول أيام الطعون والتنازلات

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، فيتو

تنازل أحمد فتحي، الصحفي بأخبار اليوم عن الترشح  على منصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس، والمزمع إجراؤها ٧ مارس المقبل.

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة اليوم السبت 15 فبراير 2025م، في تلقي طلبات التنازلات والطعون، لمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

انتخابات الصحفيين 

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

إشراف قضائي كامل على انتخابات الصحفيين 

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.


وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد أعلنت أمس الخميس 13 فبراير 2025م، كشوف المرشحين على مقعد النقيب، و(6) من أعضاء المجلس، وبلغ عدد المرشحين (53)، بينهم (10)  على مقعد النقيب، و(43) لعضوية مجلس النقابة

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