التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلنا المديران الفنيان لفريقي آرسنال وليستر سيتي، التشكيل الرسمي لمباراة اليوم السبت، والتي ستقام بعد قليلة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025

تشكيل ارسنال أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام الآرسنال

ويطمح فريق أرسنال إلى تحقيق الانتصار اليوم أمام ليستر سيتي والظفر بالـ3 نقاط، لمواصلة الضغط بالمتصدر ليفربول، حيث يحتل الجانرز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة في 24 مواجهة.

ويأمل الجانرز إلى الوصول للفوز الثالث على التوالي بالبريميرليج، واستغلال تعثر ليفربول في مباراته الماضية أمام إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينتشي فريق آرسنال بفوزه الأخير في الجولة الماضية على حساب مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

في حين، يتسلح ليستر سيتي للفوز اليوم بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، تقوده للخروج من مراكز الهبوط ودوامة الخطر، تعزز من آماله بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

ويقبع ليستر سيتي في المركز 18 برصيد 17 نقطة، بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات، ولقي الهزيمة في 15 مواجهة كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.