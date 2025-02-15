السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

فريق ارسنال
فريق ارسنال

 أعلنا المديران الفنيان لفريقي آرسنال وليستر سيتي، التشكيل الرسمي لمباراة اليوم السبت، والتي ستقام بعد قليلة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025

تشكيل ارسنال أمام ليستر سيتي 

تشكيل ليستر سيتي أمام الآرسنال

ويطمح فريق أرسنال إلى تحقيق الانتصار اليوم أمام ليستر سيتي والظفر بالـ3 نقاط، لمواصلة الضغط بالمتصدر ليفربول، حيث يحتل الجانرز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة في 24 مواجهة.

ويأمل الجانرز إلى الوصول للفوز الثالث على التوالي بالبريميرليج، واستغلال تعثر ليفربول في مباراته الماضية أمام إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

وينتشي فريق آرسنال بفوزه الأخير في الجولة الماضية على حساب مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

 

في حين، يتسلح ليستر سيتي للفوز اليوم بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، تقوده للخروج من مراكز الهبوط ودوامة الخطر، تعزز من آماله بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

 

ويقبع ليستر سيتي في المركز 18 برصيد 17 نقطة، بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات، ولقي الهزيمة في 15 مواجهة كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أرسنال وليستر سيتي ارسنال وليستر تشكيل أرسنال ليستر سيتي مباراة ارسنال وليستر سيتي مباراة أرسنال

مواد متعلقة

موقف رونالدو من المشاركة مع النصر السعودي أمام برسبوليس الإيراني

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع للخليج أمام التعاون وموقف محمد شريف

الموعد والتشكيل المتوقع لقمة الدوري الإلماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

موعد مباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2025، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مدرب الهلال يشن هجوما على الحكام بعد التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية