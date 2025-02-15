محافظ الجيزة يفتتح اليوم معارض تجريبية لـ "أهلًا رمضان" بالمدن الجديدة

يفتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، عددًا من المعارض التجريبية لمبادرة "أهلًا رمضان" في المدن الجديدة التابعة للمحافظة، وهي مدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر.



وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من الافتتاح الرسمي للمعرض الرئيسي الذي سيقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي سيشمل حوالي 30 منفذًا ومعرضًا على مستوى محافظة الجيزة.



توفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة

وتهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين.



وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعارض ستشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتنوع السلع وجودتها.



ومن المقرر أن تشهد المعارض مشاركة واسعة من الشركات المنتجة والموردين، لعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.



وتأتي هذه المعارض في إطار جهود محافظة الجيزة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال شهر رمضان، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

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