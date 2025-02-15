السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

وزير الري يطلب من عامل التصوير سيلفي بتلفونه (فيديو)

وزير الري يطلب من
وزير الري يطلب من عامل التصوير سيلفي بتلفونه

طلب الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، من أحد العاملين بمقر الإدارة العامة للري بقطاع شرق قنا، التصوير معه سيلفى بتلفونه مداعبا العامل “تعالى حتصور معاك بتلفونك”.

صور تذكارية بقنا

كما التقط عددا من الصور التذكارية مع جميع العاملين بالقطاع ابتهاجا وفرحا بزيارته اليوم “السبت” لهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد الوزير مخرات السيول بالمحافظة وتطوير كورنيش النيل الشرقي ومحطة طلمبات شنهور ومقر مديرية الري بالمحافظة.

مخرات السيول بقنا

جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الرى قامت مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول حيث تم الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3. 

كما تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار وجارى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول.

 ومن المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.

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الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا هاني سويلم وزير الري والموارد المائية شرق قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا نائب محافظ قنا محافظ قنا

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