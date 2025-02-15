ينطلق غدا، برنامج وتفاصيل الدورة 12 من مهرجان أسوان للثقافة والفنون

تطلق وزارة الثقافة فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثانية عشرة، غدا الأحد،

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وتزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، ويقام فى الفترة من 16 حتى 22 فبراير الحالي.

ويقام المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمشاركة أكثر من 25 فرقة فنون شعبية منها 13 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية، بالإضافة إلى فرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

تنطلق الفعاليات يوم 16 فبراير فى العاشرة صباح غد بديفيليه بالمراكب النيلية، وفى السابعة مساء يقام حفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

وتقام العروض في السابعة مساء يوميا؛ حيث يشهد يوم الاثنين 17 فبراير بمسرح فوزي فوزي عروضا لفرق بورسعيد للفنون الشعبية، وفرقة دولة الصين، وفرقة جمعيات كاراجونا الشعبية اليونانية، وبحديقة الشيراتون يقام عرض فني لفرقة "poltex" البولندية، وفرقة الرقص الشعبي "Aukstaiciai" الليتوانية، وفرقة التنورة التراثية، وبقصر ثقافة دراو يقام عرض "ألعاب السوبا" الصربية، وحلايب التلقائية، والعريش للفنون الشعبية، ويشهد قصر ثقافة كوم أمبو عروض فرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفرقة الهند، وفلسطين، بينما يقام بقصر ثقافة حسن فخر الدين عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، وفرقة الجذور والتقاليد البنمية.

وتتواصل العروض بقصر ثقافة توشكى مع عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة مانجلاريس الفنية الكولومبية، وفى قصر ثقافة كلابشة يقام عرض فني لفرقة توشكى للفنون الشعبية، والفرقة الشعبية أوربين السلوفاكية، ويقدم بقصر ثقافة دهميت عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وفرقة فيربان - كارداس التشيكية، ويشهد قصر ثقافة الرديسية عرض فني لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، وفرقة أصحاب الوعد التونسية، ويستقبل قصر ثقافة السباعية عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وفرقة الجمعية الثقافية الجزائرية، وفي نادي كهرباء صحاري يقام عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وفرقة أكاديمية جيثانجالي للرقص السيرلانكية.

ويشهد يوم 18 فبراير عددا من العروض الفنية، فيستقبل مسرح فوزي فوزي عروضا فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وفرقة الجمعية الثقافية الجزائرية، ويقام بحديقة الشيراتون عرض فني للفرقة الشعبية أوربين السلوفاكية، وفرقة أكاديمية جيثانجالي للرقص السيرلانكية، وفرقة الصين، بينما يقام بقصر ثقافة كركر عرض فنى لفرقة مطروح للفنون الشعبية، ورقصة "ألعاب السوبا" الصربية، وبقصر ثقافة دراو يقام عرض فني لفرق أسيوط للفنون الشعبية، والتحالف الدولي للفن والثقافة ورقصة قبيلة بانثي الهندية، كما يشهد قصر ثقافة كوم أمبو عرض فني لفرق الوادي الجديد للفنون الشعبية، وفرقة فيربان كارداس التشيكية.

ويستقبل قصر ثقافة حسن فخر الدين فرق العريش للفنون الشعبية، وفرقة أصحاب الوعد التونسية، وعلى مسرح قصر ثقافة توشكى يقام عرض فني لفرق بورسعيد للفنون الشعبية، ودولة فلسطين، وفي قصر ثقافة كلابشة يقام عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وفرقة بولتكس "poltex" البولندية، وفى قصر ثقافة الرديسية يقام عرض فنى لفرق أسوان للفنون الشعبية، وفرقة مؤسسة مانجلاريس الفنية الكولومبية، وحلايب التلقائية، وفى نادي كهرباء صحارى يقام عرض فني لفرق الأنفوشى للفنون الشعبية، وفرقة جمعيات كاراجونا الشعبية اليونانية، وفرقة الرقص الشعبي "Aukstaiciai" الليتوانية، وتشهد جمعية الحصايا عرضا فنيا لفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرقة الجذور والتقاليد لدولة بنما، والتنورة التراثية.

وفي يوم 19 فبراير، يستقبل مسرح فوزى فوزى عرضا فنيا لفرقة دولة فلسطين، وفرقة توشكى للفنون الشعبية، بينما تشهد حديقة الشيراتون عروضا فنية لفرقة الجذور والتقاليد البنمية، والصين، وفرقة فيربان - كارداس التشيكية، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وفى قصر ثقافة كركر يقام عرض فني لفرق التنورة التراثية، وفرقة أكاديمية جيثانجالي السيرلانكية، وحلايب التلقائية، بينما يقام على مسرح قصر ثقافة دراو عروض فنية لفرق الجمعية الثقافية الجزائرية، وكفر الشيخ للفنون الشعبية، وبقصر ثقافة كوم أمبو يقام عرض للفرقة الصربية ورقصة "ألعاب السوبا"، والعريش للفنون الشعبية، كما يشهد قصر ثقافة الرديسية عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، والتحالف الدولي للفن والثقافة الهندية، وبجمعية منشأة النوبة تشهد عروض الأنفوشي للفنون الشعبية، وفرقة مؤسسة شركة مانجلاريس الفنية الكولومبية، وتشهد جمعية الشيخ صالح عروض أسيوط للفنون الشعبية، والفرقة الشعبية أوربين السلوفاكية، وفى نادى كهرباء صحاري يقام عرض فني لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، وفرقة بولتكس "poltex" البولندية.

وعلى مسرح جامعة أسوان يقام عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة جمعيات كاراجونا الشعبية اليونانية، وفى مركز شباب غرب أسوان يقام عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وفرقة الرقص الشعبي "Aukstaiciai" الليتوانية، بينما يستقبل مركز شباب الدر عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وفرقة أصحاب الوعد التونسية.

وتتواصل الفعاليات يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل في الخامسة والنصف مساء، والثاني بمسرح سوق مدينة أبو سمبل في التاسعة مساء.

وتختتم الفعاليات بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بحضور الآلاف من السياح وضيوف وأبناء المدينة.

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