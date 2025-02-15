السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، هالة صدقي تبحث عن قاتل ابنها في قهوة المحطة

هالة صدقي
هالة صدقي

تشارك الفنانة هالة صدقي ضمن أحداث مسلسل قهوة المحطة الذي يتم تصوير أحداثه حاليًا، وتلعب خلاله شخصية سيدة يقتل ابنها وتبدأ في البحث عن قاتله، ولكنها تتعرض لبعض الضغوطات كونها مسيحية خلال أحداث العمل 

 

مسلسلات رمضان 2025، يشارك مسلسل "قهوة المحطة" ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث يلعب بطولته كوكبة من النجوم والفنانين الشباب، ويعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل. 

 

مسلسل قهوة المحطة 

مسلسل "قهوة المحطة" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، ويعرض في رمضان 2025 عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

 

قصة مسلسل قهوة المحطة 

وتدور أحداث المسلسل حول مقهى محطة مجاورة لمحطة قطارات الجيزة أو رمسيس، يقصدها المسافرون من الجنوب والشمال إلى العاصمة القاهرة بأحلامهم ومصالحهم وأسبابهم المختلفة في إطار اجتماعي تشويقي.

 

أبطال مسلسل قهوة المحطة 

ومسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري. 

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