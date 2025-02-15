السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 44 ألفا و458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 44 ألفا و458 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1028 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و89 مخالفة السير بدون تراخيص، و97 مخالفات موقف عشوائي، 92 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و97 مخالفات لشروط التراخيص و32 مخالفة دراجة نارية.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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الادارة العامة للمرور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزارة الداخلية

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