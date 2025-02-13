الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي تكشف عن مزايا الخطة الدراسية المرنة في الجامعات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

تستكمل وزارة التعليم العالي، نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.

دور الخطة الدراسية المرنة في تحسين العملية التعليمية


يجب أن تضمن لائحة البرامج الدراسية خطة تجمع بين "التحديد والمرونة"، بحيث تُطرح بعض المقررات في فصل دراسي محدد (خريف أو ربيع)، بينما يمكن طرح أخرى في الفصلين حسب الحاجة. و

 

يهدف هذا النهج إلى تحقيق كفاءة في إدارة الموارد الأكاديمية والمادية، مع إمكانية تقديم بعض المقررات في غير فصلها المحدد وفقًا لشروط وضوابط تضعها المؤسسة التعليمية وبمصروفات دراسية مناسبة.  

مزايا الخطة الدراسية المرنة: 
تنظيم العملية التعليمية وتوزيع الموارد بكفاءة.


توفير خيارات دراسية متنوعة للطلاب وفق احتياجاتهم.


إتاحة مقررات صيفية وفق معايير محددة وبمصروفات دراسية. 


تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الموارد الأكاديمية.  

 

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