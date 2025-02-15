شهد الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشهد اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية

وحضور أعضاء اللجنة بمقر كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث قام سيادته بتكريم الدكتور محمد شعيرة رئيس اللجنة الأسبق، والدكتور محمد صالحين أمين لجنة القطاع الأسبق تقديرًا لجهودهما المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وأشاد الأمين العام بالإسهامات القيمة التي قدمها كل من رئيس وأمين اللجنة السابقين في تطوير قطاع الدراسات الهندسية، والارتقاء بمستوى الخريجين، مؤكدًا حرص المجلس على تكريم الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للتعليم العالي في مصر.

أكد مصطفى رفعت على أهمية قطاع الدراسات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع، والارتقاء بمستوى الخريجين، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كما قامت لجنة قطاع الاقتصادية والعلوم السياسية بتكريم الأستاذة الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الأسبق، وكذا لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بتكريم الأستاذ الدكتور حسن عبده رئيس لجنة القطاع الأسبق تقديرًا لجهودهما المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية.

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