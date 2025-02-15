السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

وزير الري لـ"رواد الفيس بوك": "فين اللي بيحكي مشاكلهم؟.. لفيت مكاتب مصر كلها" (فيديو)

وزير الري خلال الجولة
وزير الري خلال الجولة

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، في إطار جولته التفقدية بمحافظة قنا، رسالة مباشرة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "رواد الفيس بوك"، قائلًا: "فين اللي بيحكي مشاكلهم؟.. لفيت مكاتب مصر كلها".

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري لمكاتب موظفي الإدارة العامة لري شرق قنا، حيث أكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم على أرض الواقع بدلًا من الاعتماد فقط على الشكاوى عبر المنصات الرقمية.

وخلال الزيارة، رافق الوزير الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتفقد الوفد عددًا من المشروعات المائية ومخرات السيول بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي، الذي يُعد نقلة حضارية كبيرة للمحافظة.

وأشار سويلم إلى أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء مكاتب الري في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية وجود حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه المواطنين في مجال الري والموارد المائية.

واختتم الوزير حديثه بتوجيه دعوة للمواطنين لتقديم شكاواهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، معربًا عن استعداده الدائم للاستماع إليهم وحل مشاكلهم على أرض الواقع.

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