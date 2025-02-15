وزير الري يتفقد مخرات السيول بقنا للتأكد من جاهزيتها (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لمخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.

مخرات السيول بقنا

جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الرى قامت مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول حيث تم الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3.

كما تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار وجارى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول.

ومن المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.

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