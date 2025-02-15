السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

الأرز
الأرز

أسعار الأرز اليوم، تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية، وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا.

سعر كيلو الأرز اليوم 

وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز
أسعار الأرز

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز

انخفاض أسعار الأرز في رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نفيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز

سعر الأرز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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