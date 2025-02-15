السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع للخليج أمام التعاون وموقف محمد شريف

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

الدوري السعودي، يستضيف فريق الخليج السعودي المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد شريف، نظيره التعاون، اليوم السبت، على ملعب محمد بن فهد ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الخليج ضد التعاون


يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام أحداث المباراة، وذلك يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مصر.
 

تشكيل الخليج المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي


في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: علي الشافعي، مارسيل تيسيراند، سعيد آل حمسل، بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: مراد الهوساوي، كوستاس فورتونيز، توماس مورج.

وفي الهجوم: منصور حمزي، محمد شريف، فابيو مارتينيز.

ويحتل نادي الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27  نقطة.

 بينما يحتل نادي التعاون المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويدخل الخليج لقاء التعاون باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق خلال مباراة الشباب بنتيجة 5 - 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الخليج السعودي الدوري السعودي للمحترفين ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فريق الخليج السعودي فريق الخليج محمد شريف

مواد متعلقة

الموعد والتشكيل المتوقع لقمة الدوري الإلماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

موعد مباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2025، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مدرب الهلال يشن هجوما على الحكام بعد التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي

لازم الجمهور يعرف، ميدو يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع ميشالاك بعد شكوى فيفا

قابل للزيادة بشرط، ميدو يكشف قيمة ومدة عقد بيسيرو مع الزمالك

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

حماس تهدي أسيرا إسرائيليا قطعة ذهب هدية لابنته

منوعات

المزيد

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية