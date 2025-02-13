الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

حبس صاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالشروق، بحبس صاحب ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، 4 أيام علي ذمة استكمال التحقيقات. 


 وفي دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار فى الأسلحة النارية النيابة العامة أمن القاهرة قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة

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