السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

إحالة المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر للمحاكمة

متهمين
متهمين

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة الجنائية.
وقال المتهمون إنهم يمارسون نشاط سرقة المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع منذ فترة قصيرة، مشيرين إلى أنهم ارتكبوا 11 واقعة سرقة بذات الاسلوب وهو الخطف.
وأضاف المتهمون أنهم يستخدمون في نشاطهم الإجرامي دراجة بخارية موتوسيكل، حيث يقودها أحدهم ثم يقوم الاثنان الآخران بخطف حقائب وهواتف المارة بشوارع مدينة نصر.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".
 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مدير أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثان

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