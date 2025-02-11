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أخبار مصر

وزير الزراعة يعتمد 299.6 مليون جنيه تمويلًا جديدًا ضمن المشروع القومي للبتلو

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
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وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 299 مليونًا و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (4280) رأس، ضمن المشروع القومي للبتلو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وزير الزراعة: 9 مليارات و289 مليون جنيه إجمالي تمويلات مشروع البتلو  


وقال وزير الزراعة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 9 مليارات و289 مليون جنيه لحوالى 44,4 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 514 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.


وكلف"فاروق"  كلًّا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.


ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومى للبتلو, يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.
وأكد "الصياد" أنه يتم إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

كيفية الاستفادة من المشروع القومي للبتلو 


من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على (0220541463).

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