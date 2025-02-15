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مستشفى الأهلي.. فرص لحاق وسام أبو علي وبن شرقي بمواجهة الزمالك.. إصابة ربيعة وموقفه من لقاء الإسماعيلي.. أشرف داري يتعافى.. عمر كمال يقترب من القمة.. وهذا الثنائي يواصل البرنامج العلاجي

بن شرقي ومعلول من
بن شرقي ومعلول من مران الأهلي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي من العديد من الغيابات بين صفوفه، بسبب الإصابة قبل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري.

ويسعى الجهاز الطبي بالأهلي لتجهيز المصابين، خاصة أن بينهم لاعبين مؤثرين مثل أشرف بن شرقي، صفقة الأهلي الجديدة، وهداف الفريق وسام أبو علي، والمحترف المغربي أشرف داري الذي يطمح الجهاز الفني إلى عودته لحل أزمة الدفاع التي يعاني منها الفريق بعد ايقاف مصطفى العش وإصابة كل من ياسر ابراهيم ومؤخرًا رامي ربيعة.

ترصد فيتو خلال السطور التالية موقف مصابي الأهلي من مباريات الفريق المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإسماعيلي غدا بالجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

أشرف بن شرقي 

غاب اشرف بن شرقي عن مران الأهلي الجماعي أمس لعدم اكتمال شفائه، وخاض تدريبات بدنية في الجيم، وقام بالجري حول الملعب ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة الاسماعيلي غدا على أن يقوم الجهاز الطبي بإجراء اختبار طبي للاعب بعد انتهاء مباراة الإسماعيلى لحسم موقفه من مباراة القمة أمام الزمالك. 

وسام أبو علي 

شارك وسام أبو علي في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي أمس إلا أنه لم يستكمل المران للنهاية، ومنحه الجهازين الفني والطبي جزءا من المران بعد التأكد من شفائه إلا أن الخوف من تعرض اللاعب للإجهاد جعل الجهاز الطبي يفضل عدم مشاركته في المران بالكامل. 

ومشاركة وسام في مران الأمس وكذلك مران اليوم تقرب اللاعب من المشاركة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

أشرف داري 

بدأ  أشرف داري خوض التدريبات الجماعية للنادي الأهلي منذ ثلاثة أيام، ويشارك في المران بالكامل ويؤدي التدريبات بمنتهى القوة، مما يؤكد جاهزيته لمباراة الإسماعيلي غدا. 

عودة أشرف داري تحل أزمة كبيرة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الذي يسعى لتعويض غياب مصطفى العش عن لقاء الاسماعيلي بعد تعرضه للطرد أمام المحلة، وكذلك اصابة كلًا من ياسر ابراهيم بمزق في العضلة الخلفية ورامي ربيعة الذي تعرض لإصابة بجرح قطعي في الفك أدت لغيابه عن التدريبات الجماعية أمس.

رامي ربيعة 

تعرض رامي ربيعة لإصابة قوية في فكه في مباراة المحلة أدت للتدخل الجراحي السريع من الدكتور أحمد جاب الله الذي قام بـ"خياطة فك" اللاعب بسبع غرز وهو الامر الذي أدى لغياب ربيعة عن تدريبات الفريق الجماعية ولم يشارك في مران الفريق أمس. 

الجهاز الطبي سيجري اختبار طبي للاعب اليوم وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مران اليوم، ومن ثم سيتحدد موقف اللاعب من المشاركة أمام الإسماعيلي من عدمه. 

عمر كمال عبد الواحد 

شارك عمر كمال عبد الواحد في جزء من مران الأهلي الجماعي بالأمس، ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني موقف اللاعب من مباراة الإسماعيلي في مران اليوم المقرر إقامته في الثالثة عصرا بملعب مختار التتش بالجزيرة وإن كانت فرص مشاركة اللاعب وتواجده في لقاء الزمالك هي الأقرب.

طاهر محمد طاهر 

يواصل طاهر محمد طاهر البرنامج العلاجي الخاص به ولم يظهر في تدريبات الأهلي الجماعية حتى أمس وهو ما يؤكد أن اللاعب ما زال بعيدا عن حسابات الجهاز الفني للقاءي الإسماعيلي والزمالك المقبلين. 

 ياسر إبراهيم 

يواصل  ياسر إبراهيم  تدريباته العلاجيه بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ويستمر غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، ومن المنتظر أن يعود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وبالتبعية يغيب اللاعب عن مباريات الفريق الفترة المقبلة. 

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الأهلي اشرف بن شرقي وسام أبو علي رامي ربيعة أشرف داري مستشفي الاهلي

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