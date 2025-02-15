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رياضة

موعد مباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

الدوري السعودي، يستضيف فريق الخليج السعودي المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد شريف، نظيره التعاون، اليوم السبت، على ملعب محمد بن فهد ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27  نقطة.

 بينما يحتل نادي التعاون المركز العاشر برصيد 24 نقطة.


ويدخل الخليج لقاء التعاون باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق خلال مباراة الشباب بنتيجة 5 - 1.


موعد مباراة الخليج ضد التعاون


يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام أحداث المباراة، وذلك يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مصر.
 

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