الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

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