السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

وزير الري يتفقد محطة طلمبات شنهور في قنا (فيديو)

وزير الري خلال التفقد
وزير الري خلال التفقد

 تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة محطة طلمبات شنهور التابعة لمركز قوص.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن المحطة والخدمات التى تقوم بها.

 

والتقط وزير الري الصور التذكارية مع العاملين والمواطنين في أول زيارة له بالمحافظة.

 

تأثير بناء سد النهضة الأثيوبي علي مصر والسودان

 وأكد الدكتور هاني سويلم  أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

 

كما شدد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.

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